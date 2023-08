Iran-Usa: Teheran trasferisce cinque prigionieri statunitensi agli arresti domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha trasferito agli arresti domiciliari cinque prigionieri statunitensi di origine iraniana, aumentando le prospettive di un accordo che permetta loro di lasciare il Paese. Lo ha confermato la Casa Bianca in un comunicato stampa. I prigionieri Siamak Namazi, Emad Sharqi, Morad Tahbaz e due altri statunitensi (che vogliono mantenere la loro identità privata) sono stati trasferiti dalla prigione di Evin a Teheran in una “casa sconosciuta”, ha detto un avvocato della famiglia Namazi. Da parte sua, la Casa Bianca ha dichiarato: "Sebbene questo sia un passo incoraggiante, questi cittadini statunitensi non avrebbero mai dovuto essere detenuti (...) Naturalmente, non ci fermeremo finché non saranno tornati a casa negli Stati Uniti". Il comunicato prosegue così: "Fino a quel momento, le trattative per il loro eventuale rilascio sono ancora in corso e delicate. Pertanto, non avremo molti dettagli da fornire sullo stato dei loro arresti domiciliari o sui nostri sforzi per ottenere la loro libertà". (Res)