Roma: stelle cadenti e desideri, la notte di San Lorenzo si avvicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notte di stelle cadenti e desideri da esprimere. Quest'anno, secondo gli esperti, la sera di San Lorenzo non deluderà quanti trascorreranno ore a guardare il cielo, aspettando il momento giusto per esprimere un desiderio. L'appuntamento è per questa notte, il 10 agosto, anche se il picco del fenomeno si avrà tra il 12 e il 13, in corrispondenza con condizioni favorevoli della Luna. Per godersi appieno lo spettacolo oltre a posizionarsi in un luogo con un cielo buio, sarà opportuno scegliere un punto con una ampia visuale per poter osservare la pioggia di meteore in tutto il suo splendore. A Roma sono molteplici e suggestivi i luoghi dove poter ammirare il cielo. Dal Giardino degli Aranci al Pincio, passando per il Gianicolo e il belvedere dello Zodiaco, sulla sommità di Monte Mario, tra i punti più alti della Capitale, romani e turisti potranno godersi il cielo stellato. Protagoniste della Notte delle stelle anche le Ville capitoline come Villa Borghese, Villa Ada e il Parco degli Acquedotti. (segue) (Rer)