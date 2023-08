Roma: stelle cadenti e desideri, la notte di San Lorenzo si avvicina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra poche ore, al calar del sole, gli sguardi saranno rivolti tutti al cielo e alla danza delle stelle e Roma regalerà il contesto perfetto per immortalare ricordi ed emozioni. Le origini di questa ricorrenza sono cristiane e riguardano il martirio di San Lorenzo, uno dei Diaconi di Papa Sisto II. Secondo la leggenda legata al Santo morto nel 258 d.C. per volere dell’imperatore Valeriano, le scie luminose rappresentano le lacrime del martire cadute mentre bruciava vivo sulla graticola. Oggi, si sa che quelle che chiamiamo impropriamente "stelle cadenti” sono in realtà delle meteore, visibili in questo periodo perché la Terra attraversa proprio a metà agosto lo sciame delle Perseidi, detriti della cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 e il cui ultimo passaggio risale al 1992. Ma la tradizione di riunirsi per osservare le "stelle cadenti" non ha perso comunque la sua magia, tanto che in tutta Italia si rincorrono eventi e celebrazioni. (Rer)