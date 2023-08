Karabakh: ministero Russia, cessate il fuoco violato nell’area di responsabilità delle forze di pace russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è verificata una violazione del regime di cessate il fuoco nella zona di responsabilità delle forze di pace russe nella regione di Askeran, nel Nagorno-Karabakh. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, precisando che non ci sono state vittime. "Una violazione del regime di cessate il fuoco è stata registrata nella regione di Askeran. Non ci sono state vittime. Il comando del contingente di mantenimento della pace russo, insieme alle parti azerbaigiana e armena, sta conducendo un'indagine sull’accaduto", si legge in una nota del ministero.(Rum)