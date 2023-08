Marocco: compagnia britannica Aterian, 10 nuove licenze per estrazione minerali strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia britannica Aterian Plc, specializzata nello sfruttamento dei minerali, ha annunciato di aver ottenuto 10 nuove licenze esplorative in Marocco per la ricerca di rame e altri minerali strategici. Lo ha riferito la stessa compagnia in un comunicato stampa. I nuovi progetti, che si estenderanno complessivamente su una superficie di circa 139 chilometri quadrati, sono stati aggiudicati durante una gara d’appalto pubblica. Secondo quanto riferito dal sito web d'informazione marocchino “Hespress”, per la realizzazione di questi progetti, Aterian ha stanziato un milione di sterline (circa 1,15 miliardi di euro), ricavando il denaro dall’emissione di 100 milioni di nuove azioni, ciascuna del valore di un penny. La somma, servirà anche a realizzare i progetti di esplorazione che la società ha in corso in Ruanda. In Marocco, Aterian è coinvolta in 17 progetti minerari, finalizzati soprattutto alla ricerca di giacimenti di rame, ma anche di argento e altri minerali "strategici", su una superficie totale di 897 chilometri quadrati, si legge nella nota. Tra i progetti, spiccano quello di Akka, nell'area dell’Anti Atlante, e i due di Tafraout, nella regione di Souss-Massa, a sette chilometri dal giacimento di rame di Tazalaght, dove opera il gruppo marocchino Managem. (Res)