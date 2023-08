Municipio Roma V: Pd, da maggioranza ok a incremento fondi per servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio Roma V "è il primo a Roma ad approvare all'unanimità una risoluzione che chiede l'incremento dei fondi per i servizi sociali". Lo afferma in una nota il presidente del consiglio del Municipio V, David Di Cosmo. "Un incremento che riteniamo necessario visto il taglio al Reddito di cittadinanza deciso dal governo Meloni che, dalla sera alla mattina, ha lasciato senza alcun sostegno oltre 10 mila famiglie romane - spiega -. La risoluzione è stata votata dal Partito democratico, da tutti i partiti di maggioranza e dal membro del Movimento 5 stelle presente in Aula. Dispiace che le destre abbiano deciso di non partecipare al voto - sottolinea -. I bisogni dei cittadini dovrebbero venire prima di quelli del partito. Ma anche in questo caso la destra ha confermato di essere nemica del popolo, togliendo il reddito senza misure alternative e senza adeguate politiche sul lavoro", conclude. (Com)