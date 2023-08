Energia: sino luglio 2023 Brasile ha importa da Russia il doppio del gasolio di tutto il 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In generale dall'inizio della guerra in Ucraina (febbraio 2022), il commercio tra Brasile e Russia è aumentato in modo significativo. Prima della pandemia, nel 2019, il Brasile importava dai russi beni per 3,7 miliardi di dollari. Nel 2021, l'anno prima della guerra, l'acquisto di beni della Russia ha raggiunto i 5,7 miliardi di dollari. Nel 2022, caratterizzato dall'esplosione del conflitto, il Brasile ha aumentato i suoi acquisti a 7,8 miliardi di dollari. Nei primi sette mesi del 2023, il ritmo delle importazioni rimane elevato, a 4,7 miliardi di dollari, appena leggermente al di sotto del volume del 2022. (segue) (Brb)