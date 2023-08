Energia: sino luglio 2023 Brasile ha importa da Russia il doppio del gasolio di tutto il 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota inviata dal ministero degli Esteri a "Uol", il governo chiarisce che in conformità "alla posizione tradizionale del Brasile sulle sanzioni, il Paese non applica né sostiene sanzioni unilaterali" contro la Russia. "Nel 2022 – riferisce la nota - nel contesto della crisi energetica, il governo brasiliano non ha condotto trattative con il governo russo per l'acquisto di gasolio, ma ha cercato di facilitare il contatto tra le aziende russe e il settore brasiliano degli importatori e distributori di carburanti al fine di facilitare il flusso tra i due paesi. La negoziazione e la commercializzazione dei carburanti è effettuata direttamente dal settore privato e la commercializzazione di petrolio e derivati in Brasile obbedisce alle regole del mercato. Spetta all'Agenzia nazionale del petrolio, del gas naturale e dei biocarburanti (Anp) autorizzare l'importazione di carburanti verso il Brasile, attraverso licenze di importazione (Li) rilasciate su richiesta dalle aziende interessate all'importazione. (Brb)