Cultura: Sangiuliano su Maggio fiorentino, attuare programma per renderlo stabile e sostenibile

- Il Maggio fiorentino “è un’istituzione troppo prestigiosa perché fosse lasciata alla deriva. Con un grande atto di responsabilità e impegno il ministero della Cultura è intervenuto insieme ad altri soggetti per salvarlo. Ora si attui quel programma di ampio respiro che abbiamo disegnato per renderlo stabile, sostenibile e all’altezza di quello che la città di Firenze merita”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel giorno della presentazione della stagione 2023-2024 del Maggio Musicale Fiorentino, che inizierà con il concerto inaugurale “Bentornati al Maggio” diretto da Zubin Metha, e dell'86esimo Festival che prenderà il via il 13 aprile 2024. Nel ricco programma anche il maestro Riccardo Muti che dirigerà l'Orchestra Filarmonica di Vienna. “Chi deve riflettere sul passato lo faccia. Evitiamo polemiche guardiamo avanti nell’interesse della città”, ha aggiunto il ministro. (Com)