Ucraina: Onu su apertura corridoi grano, diritto internazionale umanitario sia rispettato

- Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato “a terra e in mare”. Lo ha affermato Farhan Haq, vice portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, durante un punto stampa con i giornalisti. Haq ha così commentato l’annuncio, da parte dell’Ucraina, dell’apertura temporanea di corridoi nel Mar Nero per le navi mercantili in entrata e in uscita dai porti, in modo da facilitare il transito dei cereali per l’esportazione. "Siamo a conoscenza della dichiarazione dell'Ucraina. La navigazione sicura per le navi mercantili è stato uno dei vantaggi dell'iniziativa del Mar Nero, un’iniziativa che speriamo possa essere riattivata", ha osservato Haq precisando che le Nazioni Unite “non hanno svolto alcun ruolo” che potesse portare a questo annuncio da parte di Kiev. “Ma sottolineiamo che gli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario a terra e in mare devono essere rispettati", ha concluso Haq. La marina militare di Kiev ha annunciato che l'Ucraina ha aperto corridoi per navi mercantili civili nel Mar Nero. (segue) (Kiu)