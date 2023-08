© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 5.3 si è verificato in Turchia, con l'epicentro nella provincia di Malatya, nell'Anatolia Orientale. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa turca "Anadolu", citando l’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad). Al momento, non sono stati specificati ulteriori dettagli. (Tua)