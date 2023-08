Sardegna: pesca in acque protette di Capo Caccia e se vanta sul web, sotto processo tiktoker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gip del Tribunale di Sassari ha ufficialmente fissato l'udienza per il prossimo 23 gennaio nell'ambito del procedimento penale che coinvolge il giovane emiliano F.B. Il capo d'accusa è la pesca di frodo nelle acque protette di Capo Caccia, nei pressi di Alghero. I fatti sono avvenuti alla fine di agosto 2022. La vicenda è stata portata alla luce dagli ambientalisti del Gruppo d'Intervento giuridico: il pescatore aveva effettuato una sortita di pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta di Porto Conte - Capo Caccia, una zona sottoposta a specifiche direttive di tutela ambientale e di conservazione della biodiversità, che include anche il parco naturale regionale "Porto Conte" e l'area marina protetta "Capo Caccia-Isola Piana". La pesca nelle acque protette è vietata per legge, in conformità con le direttive europee che mirano alla salvaguardia dell'avifauna selvatica e degli habitat naturali. Durante la spedizione di pesca, il giovane ha catturato almeno tre grandi cernie. Una parte del pescato è stata successivamente venduta a un noto ristoratore di Alghero, il quale ha utilizzato il pescato per offrire una cena prelibata. (segue) (Rsc)