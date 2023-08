Sardegna: pesca in acque protette di Capo Caccia e se vanta sul web, sotto processo tiktoker (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le avventure del giovane emiliano nell'Isola del Mediterraneo occidentale sono state documentate in dettaglio e diffuse attraverso video sulla piattaforma social TikTok e sulla pagina Facebook “Roba da Apneisti Spearfishing & Freediving”. Operazione quest'ultima, quanto mai avventata, e non è passata inosservata agli ambientalisti e alla Procura di Sassari. La pesca sportiva nelle aree marine protette è chiaramente vietata e soggetta a sanzioni penali. Inoltre, l'azione potrebbe configurare il reato di furto aggravato ai danni dello Stato (oltre che la violazione della disciplina regionale e regolamentare dell'area marina protetta. Anche l'acquisto dei proventi da questa attività illecita può essere considerato come ricettazione. In una nota il GrIG ha confermato il suo impegno nel processo giudiziario per garantire che siano applicate le sanzioni previste dalla legge. (Rsc)