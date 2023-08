Lombardia: Anas, chiusa ss 38 "dello Stelvio" per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che a causa di un incidente, la strada statale 38 "dello Stelvio" è provvisoriamente chiusa al traffico al km 40, a breve distanza dallo svincolo per Sondrio/Via Europa. Per cause in corso di accertamento un'autovettura si è scontrata con un mezzo pesante. Nell'impatto una persona è deceduta. La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla rete stradale limitrofa (SP30) con indicazioni in loco. Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine sono sul posto per gestire l'emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale 38 appena possibile. (Com)