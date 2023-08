Siria: fonti stampa, Iran vuole recuperare i soldi spesi nel Paese sotto forma di debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teheran ha speso oltre 50 miliardi di dollari negli oltre 10 anni di conflitto siriano e li considera un "debito" da recuperare sotto forma di investimenti e trasporto di fosfati, petrolio e altre risorse dalla Siria all'Iran. Lo ha riferito l'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya", citando un documento della presidenza iraniana classificato come "segreto", ottenuto dal gruppo di opposizione siriano Rivoluzione per rovesciare il regime. Secondo il documento, gli accordi conclusi da Teheran e Damasco per recuperare questo “debito” non superano i 18 miliardi di dollari. (Res)