Cipro-Russia: consultazioni tra ministeri Esteri su assistenza consolare nel nord dell’isola

- Il ministero degli Esteri di Cipro ha avviato le consultazioni con l’omologo dicastero della Russia in merito all’assistenza consolare dei cittadini russi presenti nell’autoproclamata repubblica del nord. Lo riporta l’agenzia di stampa “Cna”. Nella giornata di ieri, l’ambasciata russa a Nicosia ha annunciato di voler iniziare “a fornire presto servizi consolari ai connazionali” che vivono nel territorio occupato dalla Turchia. "La decisione di fornire assistenza consolare non ha sfumature politiche, ma è dettata dalla preoccupazione per i cittadini che si trovano in quella zona", ha riferito l'ambasciata della Russia. A questo riguardo, il ministero degli Esteri cipriota ha chiarito di aver avviato le consultazioni con Mosca “al fine di trovare le modalità per far fronte a tale eventualità, in maniera coerente con i principi di legalità internazionale e le relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. (Gra)