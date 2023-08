Niger: conclusa riunione a porte chiuse del vertice Cedeao, a breve il comunicato finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa da pochi minuti la sessione a porte chiuse del vertice della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), in corso ad Abuja per coordinare le azioni da intraprendere dopo il colpo di Stato in Niger che lo scorso 26 luglio ha portato alla destituzione del presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum. Lo riferiscono ad "Agenzia Nova" fonti vicine alla riunione. A breve è atteso il comunicato stampa finale. (Res)