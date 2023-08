Slovenia: governo approva manovra di bilancio, 520 milioni euro per riparare danni da alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Lubiana ha approvato una correzione del bilancio per il 2023 e ha stanziato 520 milioni di euro da destinare all'eliminazione delle conseguenze dovute alle alluvioni che hanno colpito la Slovenia nei giorni scorsi. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta". Come ha affermato il ministro delle finanze Klemen Bostjancic, "300 milioni di euro vengono sottratti al programma per la gestione degli investimenti finanziari, mentre 220 milioni di euro verranno forniti dal bilancio dello Stato". Il ministro ha aggiunto che "non saranno necessari prestiti aggiuntivi" e che "non sono previsti tagli al bilancio". (Seb)