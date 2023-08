Giordania: sventato tentativo di infiltrazione di due cittadini turchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Giordania hanno sventato un tentativo di infiltrazione nel territorio nazionale da parte di due persone di nazionalità turca. Lo hanno annunciato le stesse Forze armate giordane in un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa statale “Petra”. Secondo il documento, le Guardie di frontiera “hanno applicato le regole di ingaggio nel caso di infiltrazione (nel territorio giordano, ndr), hanno arrestato i due individui e li hanno consegnati alle autorità competenti”. Nel comunicato, inoltre, si legge che “le Forze armate giordane non esiteranno a proteggere le frontiere del Paese e tratteranno con tutta la forza e la fermezza possibili chiunque tenterà di minare la sicurezza nazionale”. Il 7 agosto scorso, la Giordania aveva annunciato di aver sventato un'operazione di infiltrazione da parte di tre individui di diverse nazionalità, turca, azera e georgiana, uccidendone uno all’interno del territorio di competenza della regione militare meridionale. Uno di essi era stato trovato in stato di coma ed era giunto all’ospedale Principe Ali bin Hussein già deceduto. Gli altri due, invece, erano stati arrestati dalle Guardie di frontiera e consegnati alle autorità giudiziarie. (Res)