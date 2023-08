Autonomia: Calderoli, 22 anni ci lasciava Miglio, credeva nel cambiamento e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi ormai 22 da quel 10 agosto del 2001 in cui ci ha lasciati il professor Gianfranco Miglio, un grande studioso, un profondo esperto della materia riguardante l'autonomia e il federalismo, declinati in ogni loro forma, ma anche un innovatore e un riformista che sapeva guardare avanti e che ci ha lasciato un patrimonio di idee e di progetti ancora attuali". Lo dichiara in una nota il senatore e ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia, Roberto Calderoli, che ricorda "con affetto e con rispetto", un uomo, un intellettuale, un professore, "che credeva nel cambiamento e nella democrazia e infatti ripeteva sempre che 'con il consenso della gente si può fare di tutto'" conclude Calderoli.(Com)