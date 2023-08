Maltempo: dal Comune di Monza un altro mezzo milione per interventi di somma urgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte ai danni causati dai nubifragi avvenuti il 21 luglio e nei giorni successivi, nell'odierna riunione di Giunta il Comune di Monza ha approvato un secondo prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo rischi per un importo complessivo di oltre 475 mila euro. Una somma, che va ad aggiungersi al milione già stanziato nei giorni immediatamente successivi agli eventi. Nello specifico, la somma si divide tra un prelevamento dal Fondo Rischi Potenziali di oltre 230 mila euro e applicando al Bilancio di Previsione una quota dell'avanzo accantonato nel rendiconto 2022 per rischi potenziali per i restanti 245 mila. A seguito delle perizie svolte nei giorni successivi ai temporali, sono state individuate le azioni necessarie a prevenire il pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, dalla messa in sicurezza di strutture e infrastrutture alle alberature, bonifiche, pulizie straordinarie e tutto quanto altro necessario a tutela della pubblica incolumità. (segue) (Com)