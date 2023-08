Maltempo: dal Comune di Monza un altro mezzo milione per interventi di somma urgenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Del denaro prelevato, poco meno di 227 mila euro coprono l'intervento avvenuto in seguito al crollo della tettoia in eternit dell'ex deposito TPM di via Borgazzi 37; mentre ammontano a oltre 96 mila euro le spese per la sistemazione del verde, considerando i danni rilevati sia dopo l'evento meteo del 21 luglio sia dopo quello del 24. La restante parte, infine, copre altri interventi di manutenzione e di sistemazione danni, dall'Arengario (oltre 18.378,31 euro) al centro sportivo Chiolo Pioltelli (18.147,05 euro) e la piscina Pia Grande (21.558,93 euro. "La messa in sicurezza – afferma l'assessore al Bilancio Egidio Longoni - è una priorità assoluta, che va messa in moto il prima possibile in circostanze come questa, e lo si può fare grazie a strumenti come il prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo rischi". "La città – osserva il sindaco Paolo Pilotto - ha subito danni non indifferenti durante i nubifragi di fine luglio, ma la reazione è stata immediata. Questo secondo stanziamento è una ulteriore prova di come Monza sia stata capace di rialzarsi subito, e di come il Comune stia facendo la propria parte. Ringrazio chi, fin dalle prime ore dei nubifragi, ha collaborato e sta tutt'ora collaborando per riportare la città alla normalità". (Com)