- Per risolvere la crisi in Niger “nessuna opzione è esclusa, neppure l'uso della forza come ultima risorsa”. Lo ha dichiarato il presidente nigeriano Bola Tinubu, che detiene la guida della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), a conclusione del vertice straordinario di Abuja. (Res)