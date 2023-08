Ecuador: Blinken, Usa condannano "con forza" omicidio Villaviciencio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano "con forza" l'omicidio del candidato alla presidenza dell'Ecuador, Fernando Villaviciencio, e offrono alle autorità locali supporto per "consegnare alla giustizia gli autori di questo atroce atto". Lo ha scritto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo di X, la piattaforma sociale prima conosciuta come Twitter. Gli Usa, ha aggiunto Blinken, "trasmettono le loro condoglianze alla famiglia" di Villaviciencio e "al popolo dell'Ecuador". (Brb)