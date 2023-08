Roma: De Priamo-Juliis (Fd'I), prosegue impegno per stazione ferroviaria Divino Amore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "continua il lavoro affinché il quadrante del Divino Amore, a Roma, possa avere la sua stazione ferroviaria". Lo affermano in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo e il capogruppo Fd'I al Municipio Roma IX Massimiliano De Juliis. "Continua il lavoro di Fratelli d’Italia affinché il quadrante del Divino Amore possa avere la sua stazione ferroviaria. Sono anni che, a tutti livelli istituzionali, ci impegniamo per realizzare questa importante infrastruttura che andrebbe a migliorare la mobilità del quadrante dove, in un momento come questo, assume ancora maggiore importanza - spiegano -. Abbiamo incontrato l'assessore Regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, con il quale avremo un nuovo incontro a settembre, che ci ha comunicato che Rfi Spa sta valutando più opzioni sul luogo in cui sorgerà la struttura, ma al momento la posizione più plausibile vede uno spostamento di circa 500 metri rispetto al sito individuato precedentemente, vicino alla vecchia stazione in funzione fino agli anni '60. Rimane da superare - aggiungono De Priamo e Juliis - lo scoglio più importante e cioè il finanziamento necessario per la sua realizzazione, sul quale stiamo lavorando a vari livelli, in quanto negli anni precedenti non mai è stato previsto".(Com)