Algeria: polizia locale, smantellata rete internazionale di trafficanti di droga a ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Orano, nell’ovest dell’Algeria, ha smantellato oggi una rete internazionale di trafficanti di stupefacenti, sequestrando circa 60 chilogrammi di hashish provenienti dal Marocco e arrestando due persone. Lo ha annunciato la polizia locale di Orano, in un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa statale algerina “Aps”. L’operazione, condotta dai reparti di ricerca e intervento di Orano, ha consentito lo smantellamento di una delle reti internazionali di traffico di droga “più grandi del Marocco, attiva nel contrabbando di hashish nell’Algeria occidentale”, si legge nel comunicato. Uno degli arrestati, prosegue la nota, è stato colto mentre tentava di introdurre hashish in territorio algerino, a bordo di un veicolo, mentre il secondo, residente a Orano, lo attendeva per ritirare la merce. Le autorità algerine, inoltre, hanno sequestrato due veicoli, presumibilmente utilizzati per il traffico di stupefacenti attraverso il confine con il Marocco, e quattro telefoni cellulari. A seguito delle indagini preliminari, i due arrestati sono stati condotti all’autorità giudiziaria, che ne ha disposto la detenzione preventiva in attesa di processo, con le accuse di “trasporto, stoccaggio e vendita di droga, riciclaggio di denaro e traffico di sostanze pericolose per la salute e per l’economia nazionali”. (Ala)