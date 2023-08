Niger: Cedeao ordina attivazione forza di dispiegamento rapido per ripristino ordine costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha ordinato l'attivazione della sua forza di dispiegamento rapido (Standby Force) per ripristinare l'ordine costituzionale in Niger dopo il colpo di Stato dello scorso 26 luglio. È quanto recita un comunicato letto dal presidente della Commissione Cedeao, Omar Alieu Touray, al termine del vertice regionale straordinario che si è tenuto oggi ad Abuja. La risoluzione recita in parte: “Dirigere il comitato dei capi di Stato maggiore della Difesa ad attivare immediatamente la forza di standby della Cedeao con tutti i suoi elementi. Ordinare il dispiegamento della forza di emergenza della Cedeao per ripristinare l'ordine costituzionale nella Repubblica del Niger. Sottolineare il suo continuo impegno per il ripristino dell'ordine costituzionale attraverso mezzi pacifici". (Res)