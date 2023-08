Piemonte: voucher scuola, ammessi 3.300 beneficiari in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state pubblicate le graduatorie per il voucher scuola in Piemonte. Per il periodo 2023-2025 sono 3.300 in più gli ammessi beneficiari della misura. Sono 44.626 coloro che riceveranno un contributo per esercitare il diritto allo studio, di cui 4.242 per il voucher iscrizione e frequenza, da utilizzare per le spese di iscrizione alle scuole paritarie primarie o secondarie di primo e secondo grado. 40.384 studenti riceveranno il voucher spendibile per acquistare libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione e per svolgere attività integrative previste dal piano dell’offerta formativa, oppure per le spese di trasporto. La misura conta su una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro.(Rpi)