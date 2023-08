Comuni: Musumeci, 80 per cento aventi diritto ha aderito a bando per riqualificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono già 4.398 i sindaci che hanno aderito al Bando Piccoli Comuni, pubblicato dal nostro Dipartimento ‘Casa Italia’ lo scorso 14 luglio. Un numero significativo, pari all’80 per cento degli aventi diritto”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. “A livello territoriale – ha spiegato –, le Regioni che presentano il maggior numero assoluto di candidature valide sono la Lombardia (799) e il Piemonte (791), mentre in termini relativi le Regioni maggiormente rappresentate sono la Campania (100 per cento), il Molise (98 per cento) e la Calabria (95 per cento)”. “Nelle prossime settimane – ha aggiunto Musumeci – il Dipartimento Casa Italia permetterà agli Enti accreditati di presentare i progetti e le relative documentazioni. Dopodiché, nella fase successiva, una volta verificata la completezza delle documentazioni presentate, verrà predisposto l’elenco dei progetti ammessi al contributo nel limite delle risorse disponibili, ad oggi 162 milioni di euro”. “I progetti – ha ricordato Musumeci – potranno riguardare vari ambiti, tra i quali la tutela dell’ambiente, la mitigazione del rischio idrogeologico, la promozione dello sviluppo economico e sociale. Siamo molto soddisfatti per l’alto tasso di adesione registrato. Appare quindi evidente come ci sia ancora voglia di mantenere vivi i territori e di mettere in sicurezza quelli maggiormente vulnerabili. E lo Stato ha il dovere di mettere a disposizione man mano le risorse disponibili per permettere agli amministratori di attivarsi”. (Rin)