Banche: Salvini, su tassa extraprofitti andiamo avanti, è questione di equità sociale

23 luglio 2021

- Andiamo avanti sul tema della tassa sugli extraprofitti miliardari delle banche: è una questione di buon senso, di equità sociale, di giustizia. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una diretta sui social. “In questi mesi, e in questi anni, le banche hanno fatturato e incassato miliardi e miliardi di profitti e di guadagni: solo nei primi sei mesi di quest'anno – ha proseguito – le prime cinque banche italiane hanno fatto utili per più di 10 miliardi di euro, perché aumenta il costo del denaro per le famiglie, per le imprese e per i lavoratori ma non aumenta di conseguenza quello che le banche danno come interessi a quelli che hanno dei soldi sul conto corrente. Quindi è chiaro che stanno aumentando i margini di guadagno delle banche”. “Noi non siamo in Unione sovietica, io sono un liberale, ma è chiaro che se si fanno miliardi e miliardi di euro di profitti senza dare ai risparmiatori una parte di questi profitti, è giusto che un governo politico, scelto dagli italiani, intervenga”, ha concluso. (Rin)