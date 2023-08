Ecuador: "Los Lobos" rivendicano in video omicidio Villaviciencio, dubbi su autenticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore della mattina è stato diffuso in rete un video nel quale una ventina di uomini armati e incappucciati, per mezzo di un loro portavoce, rivendicano a nome della banda "Los Lobos" l'omicidio di Fernando Villaviciencio, candidato alla presidenza dell'Ecuador. "Buona notte popolo ecuadoriano. Diffondiamo questo comunicato da parte del nostro massimo leader, 'Pipo' e del minore, 'Esteban'. Ogni volta che i politici corrotti non rispettano gli impegni che hanno preso quando ricevono il nostro denaro, milioni di dollari per finanziare le loro campagne elettorali, saranno uccisi", recita il portavoce. "Noi dell'organizzazione Los Lobos assumiamo la responsabilità dei fatti accaduti", pronti a ripeterli "quando i corrotti non rispetteranno gli impegni". Los Lobos è, per numero di affiliati, la seconda banda criminale in Ecuador, con almeno 8000 membri distribuiti nelle varie carceri. Un gruppo dato dalla erosione della banda un tempo dominante de los Choneros, specializzata nell'invio della cocaina colombiana in Europa e Stati Uniti, oltre che nel controllo delle attività minerarie illegali. (segue) (Brb)