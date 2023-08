I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: le forze armate garanti della stabilità nell’ultima tensione nel Paese - Il camion carico di armi destinate al movimento sciita libanese Hezbollah, ribaltatosi ieri pomeriggio sull'autostrada di Kahale, feudo della formazione cristiana Corrente patriottica libera (Cpl), ha messo in luce ancora una volta il complesso mosaico della sicurezza in Libano. Subito dopo l’incidente, la “sicurezza” del convoglio ha impedito ad alcuni residenti, curiosi di sapere cosa ci fosse a bordo dell’automezzo, di fornire assistenza, provocando scontri in cui sono morte due persone. L’aumento della tensione ha reso necessario l’intervento delle forze armate libanesi (Laf) per contenere la situazione e tenerla sotto controllo. Le Laf hanno scaricato il camion e l'hanno rimosso dopo poche ore dalla strada. Secondo il comunicato stampa diramato in seguito, le armi sono state trasportate presso una struttura militare non identificata e le autorità giudiziarie competenti hanno avviato le indagini. Vale la pena ricordare che, dopo la fine della Guerra civile (1975-1990), Hezbollah è l’unica fazione che ha mantenuto il proprio arsenale militare, acuendo le divergenze con i gruppi rivali. (segue) (Res)