- Medio Oriente: presidente palestinese Abbas solleva dall'incarico 10 governatori - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha ordinato il sollevamento dall'incarico di dieci governatori in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa". Il provvedimento riguarda i governatori di Jenin, Nablus, Qalqilya, Tulkarem, Betlemme, Hebron, Tubas, Gerico e della Valle del Giordano, in Cisgiordania. Inoltre, è stata ordinata la rimozione dei governatori nel nord di Gaza, a Gaza City, Khan Younis e Rafah, nella Striscia di Gaza. Seppur non sia stata fornita una motivazione circa il licenziamento dei governatori, "Wafa" ha annunciato la creazione di una commissione presidenziale per trovare candidati idonei a ricoprire le posizioni. La decisione giunge mentre l'Anp e lo stesso Abbas sono stati criticati per la gestione della sicurezza in Cisgiordania. (Res)