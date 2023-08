I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: Borell su omicidio Villavicencio, garantire elezioni democratiche - L'Unione europea ribadisce il suo pieno impegno a sostenere la democrazia ecuadoriana e a contribuire agli sforzi per garantire elezioni democratiche pacifiche. Lo ha affermato in una nota l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, commentando l’assassinio avvenuto ieri sera a Quito del candidato presidenziale Fernando Villavicencio. "Questo tragico atto di violenza è un attacco alle istituzioni e alla democrazia in Ecuador (...) tutti i candidati alle elezioni devono beneficiare di apposite misure di protezione al fine di garantire un processo elettorale libero e democratico", ha sottolineato Borrell. "Gli autori e gli organizzatori di questo atroce crimine devono essere assicurati alla giustizia", ha insistito l’Alto rappresentante, che ha espresso la "solidarietà" dall'Ue e ricordato la cooperazione fornita dagli europei all'Ecuador nella lotta contro la violenza legata alla criminalità organizzata. (segue) (Res)