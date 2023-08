I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: Cile, omicidio Villaviciencio è “ingiustificabile” - L'omicidio di Fernando Villavicencio, candidato alle presidenziali dell'Ecuador è “ingiustificabile” e “ci ricorda l'importanza di rafforzare la convivenza democratica e il dialogo come strumento per combattere l'intolleranza e la violenza”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri. Il governo del Cile “esprime la sua ferma condanna e il suo profondo ripudio per l'assassinio del candidato presidenziale”, afferma il documento, “ed esprime le sue condoglianze al Governo e al popolo ecuadoriano e, in particolare, alla sua famiglia”. (segue) (Res)