- Indo-Pacifico: Filippine e Vietnam pronte a far fronte comune contro Pechino nel Mar Cinese Meridionale - Le Filippine sono pronte a discutere con il Vietnam un accordo di cooperazione marittima che porti "stabilità" nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha detto il presidente Ferdinand Marcos Junior in occasione di una conversazione con l'ambasciatore vietnamita a Manila, Hoang Huy Chung, prossimo a lasciare l'incarico. Secondo Marcos, un patto tra i due Paesi del sud-est asiatico sarebbe "un passo molto, molto importante per il progresso delle nostre relazioni, che porterebbe un elemento di stabilità ai problemi cui assistiamo oggi nel Mar Cinese Meridionale". Vietnam e Filippine, ha aggiunto, godono di una "solida, ottima comprensione" che va a beneficio di entrambe le parti e che rende più facile "affrontare sfide comuni", chiaro riferimento alle rivendicazioni della Cina nell'area. Chung, da parte sua, ha ringraziato il presidente filippine per la collaborazione "sugli interessi marittimi condivisi" e per aver evitato incidenti nelle acque territoriali di Manila. (segue) (Res)