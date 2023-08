© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: elezioni statali, previsto calo affluenza alle urne - Le elezioni statali in programma sabato 12 agosto in Malesia potrebbero registrare un calo dell'affluenza alle urne rispetto alle elezioni generali dello scorso novembre, che porrebbe in difficoltà la coalizione di governo guidata dal primo ministro Anwar Ibrahim. E' quanto prevedono sondaggisti ed esperti consultati da "Channel News Asia", che rilevano segnali di disaffezione da parte dell'elettorato urbano e scarsa propensione al rientro da parte di quanti lavorano e studiano al di fuori del loro stato, specie tra gli elettori etnici cinesi. Proprio la scarsa affluenza alle urne di questi ultimi potrebbe mettere a rischio alcuni seggi attualmente detenuti dai partiti progressisti del Patto della speranza (Ph) guidato da Anwar. Secondo gli esperti consultati dal sito d'informazione, l'affluenza alle urne alle imminenti elezioni potrebbe attestarsi al 65 per cento, circa 9 punti percentuali in meno rispetto a quella delle ultime elezioni generali. (segue) (Res)