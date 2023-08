© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: Sharif vede leader opposizione per nomina premier ad interim, domani nuovo incontro - Il primo ministro uscente del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha incontrato oggi il leader dell’opposizione all’interno della disciolta Assemblea nazionale, Raja Riaz, per trovare un accordo sul nome del premier incaricato di traghettare il Paese verso nuove elezioni entro 90 giorni. Lo riporta “Radio Pakistan” secondo cui i due hanno stabilito di rivedersi domani. Ieri il presidente Arif Alvi ha annunciato lo scioglimento della camera bassa del parlamento a tre giorni dalla fine della legislatura su indicazione dello stesso Sharif. Quest’ultimo si occuperà del disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del premier di transizione. Riaz ha comunicato ai giornalisti che il suo incontro con Sharif è stato “cordiale e produttivo”. “Ho valutato i nomi proposti dal premier e, similmente, il premier approfondirà quelli proposti da me. Ci incontreremo di nuovo domani”, ha spiegato, senza tuttavia rivelare la lista dei nomi presentata a Sharif. “Si tratta di persone rispettabili”, si è limitato a dire il leader dell’opposizione. (segue) (Res)