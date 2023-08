© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: Sharif su pressioni Usa per rimuovere Khan, “se vero è un grave crimine” - Se gli Stati Uniti fecero effettivamente pressioni sul Pakistan perché venisse rimosso dal potere l’allora primo ministro Imran Khan nel 2022, come si legge in un articolo pubblicato ieri dal sito d’informazione “The Intercept”, allora si tratterebbe di un “grave crimine”. Lo ha detto oggi l’attuale premier pachistano, Shehbaz Sharif, che nelle prossime ore dovrebbe cedere il testimone a un nuovo capo del governo di transizione che avrà il compito di traghettare il Paese verso nuove elezioni. Secondo l’articolo di “The Intercept”, gli Usa sollecitarono il Pakistan a rimuovere l'allora primo ministro Khan durante un incontro a Washington il 7 marzo 2022, a causa della posizione di neutralità espressa dall'allora capo del governo pachistano in merito all'invasione russa dell'Ucraina. Il portale ha pubblicato i contenuti di un documento governativo riservato ottenuto da una "fonte anonima delle forze armate pachistane". (segue) (Res)