- India: Modi mostra i muscoli all’opposizione, fra 5 anni saremo la terza economia mondiale - La mozione di sfiducia presentata dall’opposizione in parlamento nei confronti del primo ministro indiano Narendra Modi è “una manna dal cielo”, un test “non per il governo, ma per la minoranza”, che è “assetata di potere” e non bada agli interessi di un Paese che entro cinque anni sarà la terza economia del mondo. Lo ha dichiarato oggi lo stesso Modi nel corso del dibattito in aula. Il capo del governo di Nuova Delhi ha attaccato duramente i partiti di opposizione, accusandoli di non interessarsi al benessere dei cittadini e di non essersi preparati in vista della discussione sulla mozione di sfiducia. “Vi ho dato cinque anni di tempo. Nel 2018 vi ho chiesto solo di venire preparati la prossima volta”, ha dichiarato Modi rivolgendosi ai suoi avversari e facendo riferimento alla precedente mozione di sfiducia promossa nei suoi confronti e bocciata dal parlamento. Anche in questo caso, secondo gli osservatori, la mozione è destinata a fallire a causa della solida maggioranza di cui il Partito del popolo indiano (Bjp) di Modi gode in parlamento. Il premier ha anche predetto che la prossima volta che l’opposizione promuoverà una mozione di sfiducia nei suoi confronti, nel 2028, l’India “sarà tra le prime tre economie del mondo”. “Dovremmo concentrarci solo sullo sviluppo del Paese. I nostri giovani hanno il potere di realizzare i loro sogni”, ha detto. Modi ha quindi attaccato duramente il partito del Congresso. “Non ha nulla di suo, dal simbolo elettorale alle idee, hanno preso tutto in prestito da qualcun altro. Il Congresso ha adottato una bandiera simile al nostro tricolore nazionale per avere credibilità, ha anche rubato il cognome di Gandhi per ottenerne vantaggi”. (Res)