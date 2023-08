Usa: documenti classificati a Mar-a-Lago, Trump si dichiara non colpevole per 3 nuovi capi d'accusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è dichiarato non colpevole per i tre ulteriori capi d'accusa mossi nei suoi confronti nel caso dei documenti classificati rinvenuti nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Lo riporta il quotidiano "Washington Post". Trump si era già dichiarato non colpevole a giugno per i 37 capi d'imputazione formulati inizialmente dalla procura federale. Quest'ultima, tuttavia, aveva aggiunto all'incriminazione altri tre capi d'accusa il mese successivo. È per questi che l'ex presidente, non presente all'udienza ma rappresentato in tribunale in Florida dai suoi legali, ha dichiarato oggi la propria innocenza. La stessa linea è stata adottata da uno dei co-imputati, il collaboratore di Trump Walt Nauta, presente invece all'udienza per rispondere di sei capi d'accusa. Il terzo co-imputato, il direttore della proprietà di Mar-a-Lago Carlos De Oliveira, non si è invece pronunciato sui suoi quattro capi d'imputazione a causa di un problema procedurale nella nomina del suo avvocato. Gli ultimi capi d'accusa si basano su nuovi sviluppi dell'inchiesta secondo cui Trump, con l'aiuto dei suoi collaboratori, avrebbe cercato di nascondere le prove del trasferimento dei documenti classificati nella sua residenza, facendo cancellare immagini a circuito chiuso che avrebbero mostrato dipendenti della proprietà nell'intento di spostare scatoloni di materiale governativo di cui le autorità federale avevano già chiesto la restituzione. L'inizio del processo, come stabilito dalla giudice Aileen Cannon, dovrebbe iniziare nel maggio del 2024. Trump, che è candidato alle primarie repubblicane per le elezioni presidenziali del 2024, deve fronteggiare altri due casi giudiziari, uno per falsificazione di documenti fiscali (il processo in questo caso inizierà a New York nel marzo prossimo) e uno per il tentativo d'invertire i risultati delle elezioni del 2020.(Was)