Yemen: presunto attacco di Al Qaeda nella penisola arabica, uccisi quattro combattenti separatisti

- Quattro combattenti di un gruppo armato affiliato al Consiglio di transizione meridionale (Stc), tra cui un comandante, sono stati uccisi in un attacco compiuto da Al Qaeda, nel governatorato di Abyan, nel sud dello Yemen. Lo riporta l’emittente qatariota “Al Jazeera”, secondo cui il comandante Abd al Latif al Sayyid e tre combattenti del gruppo armato sono rimasti uccisi a causa di un’esplosione che ha investito il convoglio su cui viaggiavano. L’Stc, movimento creato dai ribelli separatisti del sud yemenita nel 2017, appoggiato dagli Emirati arabi uniti, combatte i ribelli sciiti Houthi ed è in contrasto con il governo riconosciuto al livello internazionale. Al Qaeda nella penisola arabica (Aqap) finora non ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, ma risulta attiva nella provincia di Abyan. (Res)