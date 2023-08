Difesa: Estonia, caccia spagnoli intercettano vari aerei russi non identificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Eurofighter spagnoli che dal primo agosto sorvegliano lo spazio aereo del Baltico hanno già compiuto i primi voli per intercettare aerei russi non identificati. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto detto dal tenente colonnello Luis Borque in videoconferenza con la ministra della Difesa uscente, Margarita Robles, dalla base aerea di Amari, in Estonia. La missione consiste nel monitorare i cieli della Nato e nell'intercettare i velivoli che attraversano o si avvicinano allo spazio aereo. La Spagna ha anche dispiegato in Estonia una batteria antimissile "Nasams", simile a quella inviata in Lettonia nel giugno dello scorso anno. Dall'inizio dell'aggressione russa all’Ucraina, la Spagna ha aumentato il numero di truppe in Lettonia da 350 a 600, ha moltiplicato le missioni di polizia aerea nel Baltico e nel Mar Nero, e ha fornito un contributo navale permanente alle missioni Nato nel Mediterraneo. (Spm)