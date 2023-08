Vicenza: avviata pulizia colonna della Basilica palladiana imbrattata a fine luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata oggi la pulizia della colonna della Basilica palladiana di Venezia che a fine luglio è stata imbrattata con della vernice di colore rosso. "Ringrazio la Soprintendenza, che in tempi rapidi aveva dato l'ok all'intervento, e la Procura della Repubblica, il cui nullaosta per procedere alla pulizia del graffito oggetto di un'inchiesta penale è arrivato ieri", ha dichiarato il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. "Già questa mattina - aggiunge - abbiamo dato il via all'intervento di pulizia, che prevede prima l'utilizzo di un solvente per diluire la vernice e poi una lieve sabbiatura per farla scomparire definitivamente. Dopo il depolorevole gesto compiuto da due miliari della base americana Del Din, ci eravamo impegnati per riportare presto al suo antico splendore la colonna della Basilica e fra due giorni sarà così. Il costo del ripristino viene assunto dall'amministrazione, ma stiamo interloquendo con le istituzioni americane per capire come far risarcire la spesa e soprattutto quali attività avviare con i militari a favore della città". Per la pulizia verranno spesi 1.800 euro. (Rev)