Fisco: Casasco (FI) su concordato biennale, semplificazione e certezza creeranno fiducia

- Bene la semplificazione. L’erario ha accesso a tutti i dati nel sistema digitale. L’Agenzia delle entrate dovrà mettere a sistema tutti i dati ed implementarli, tenendo conto di tutte le variabili. “Con il concordato biennale preventivo l’Agenzia si occuperà di proporre questa soluzione ai contribuenti e di calcolare le somme dovute a titolo di imposta sui redditi per i due anni successivi”. Lo ha dichiarato Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e presidente onorario di European Entrepreneurs, nonché presidente emerito di Confapi, ospite a “L’Aria Che Tira Estate” su La7. “Coloro che accetteranno questa proposta non saranno soggetti a contestazioni relative all’Irpef e avranno certezza riguardo alle somme da versare. Questo favorirà imprese e lavoratori e contribuirà a creare il clima di fiducia tra chi riscuote e chi paga le tasse che è fondamentale per sostenere la crescita del nostro tessuto produttivo. E poi ci saranno anche meno spese per l’amministrazione della giustizia che sarà alleggerita da contenziosi e ricorsi”, ha aggiunto. (Rin)