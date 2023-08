Quirinale: Mattarella firma ed emana decreto Asset e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, il cosiddetto “decreto Asset” varato dall’ultimo Consiglio dei ministri. Il Capo dello Stato ha firmato anche il decreto legge contenente le disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della Pubblica amministrazione. (Rin)