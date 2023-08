Sisma 2016: Castelli a Montedinove con sindaco Del Duca per inaugurazione piscina e area camper

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissario straordinario alla riparazione e alla ricostruzione, Guido Castelli, questa mattina ha partecipato presso il comune ascolano di Montedinove all'inaugurazione della piscina comunale, appena riqualificata, e della nuova area di sosta per i camper. Le strutture, che sono state finanziate anche attraverso risorse del Pnc sisma, sono state attrezzate – riferisce una nota – per essere accessibili e fruibili anche dalle persone disabili. All'appuntamento hanno preso parte anche il sindaco di Montedinove, Antonio Del Duca; l'assessore all'Agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini; il presidente dell'Anci Marche, Paolo Calcinaro; il presidente della Fondazione Carisap, Angelo Tassi. Nel corso della mattinata, presso la piscina, si è poi esibita Manila Flamini, già campionessa del mondo di nuoto sincronizzato nel 2017. (Com)