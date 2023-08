Italia-Giappone: Farnesina, progetto italiano si aggiudica gara Padiglione italiano Expo 2025 di Osaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto presentato dal raggruppamento guidato dall’architetto Mario Cucinella, professionista di grande prestigio e vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali, si è aggiudicato la gara per la progettazione e la costruzione del Padiglione italiano all’Expo 2025 di Osaka. Il padiglione Italia, afferma la Farnesina in un comunicato, rappresenterà una versione moderna della città ideale, immagine simbolo del Rinascimento italiano. Tenuto conto del tema dell’Expo di Osaka – Designing Future Societies for our lives - la commissione ha voluto premiare il progetto che riflette in maniera più efficace l’identità italiana, in una chiave contemporanea e di grande impatto, esprimendo quelli che sono i valori alla base della nostra cultura: una visione italiana dello spazio sociale basato su integrazione, inclusività, e su una cultura del “fare” fondata su rapporti e interazioni reali, ben rappresentati da concetti profondamente radicati nella nostra tradizione di “piazza”, “teatro” e “giardino”. Le caratteristiche di flessibilità e adattabilità del progetto permetteranno inoltre una partnership d’eccezione, in quanto - per la prima volta in un’esposizione universale - il padiglione italiano ospiterà la presenza della Santa Sede: uno spazio ampio e riconoscibile consentirà l’organizzazione di eventi culturali e importanti mostre d'arte in collaborazione con il dicastero per l’evangelizzazione che è il titolare dell’organizzazione. (segue) (Com)