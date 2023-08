Italia-Giappone: Farnesina, progetto italiano si aggiudica gara Padiglione italiano Expo 2025 di Osaka (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, “il Padiglione italiano costituirà un efficace strumento di diplomazia della crescita, strategia che ho attivato dall’inizio del mio mandato insieme a tutta la squadra di governo, che mira a promuovere anche turismo e territori, a sostenere l’internazionalizzazione delle filiere produttive e attrarre investimenti, e valorizzare le nostre tecnologie e il saper fare italiano”. “La collaborazione con il Vaticano, ha aggiunto Tajani, è un risultato di cui sono particolarmente orgoglioso. Il padiglione unico garantirà ai visitatori un’esperienza di elevata qualità e dai contenuti particolarmente significativi, ispirati a cultura e valori condivisi”. “Con il Giappone” ha aggiunto Tajani, “vogliamo rafforzare e strutturare il partenariato strategico lanciato in gennaio dai nostri primi ministri, in particolare nei settori industriale e scientifico che possono crescere ancora di più. L’Italia vuole rendere ancora più visibile la sua presenza in Asia e nell’Indo-Pacifico, regioni di crescente rilevanza geopolitica ed economica, puntando su un approccio improntato all’inclusività e alla collaborazione”. (Com)