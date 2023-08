Maltempo: Furfaro (Pd), per destra sempre colpa di qualcun altro, da Bignami sceneggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la destra di Giorgia Meloni “è sempre colpa di qualcun altro: dei rave, della farina di insetti, di Soros, dei migranti, delle Organizzazioni non governative (Ong), dell'Europa. Ogni fallimento del governo diventa uno scaricabarile verso capri espiatori i più improbabili. Ora è il turno di Elly Schlein, per bocca del vestito in maschera nazista Bignami”. Lo dichiara in una nota il componente della segreteria nazionale del Partito democratico, Marco Furfaro. “Un piagnisteo insopportabile dal primo giorno di governo – aggiunge - ma farlo sulla pelle degli alluvionati è veramente miserevole”. “Date alle persone che hanno bisogno soldi, risorse e ristori che gli avete promesso, che queste sceneggiate patetiche non fanno più nemmeno ridere”, conclude. (Rin)